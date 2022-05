Survivalrun in Nijmegen: desnoods op je billen over de ‘dubbele catcrawl’

Het was de vijfde keer dat FEL, dat een eigen oefenterrein nabij het park heeft, het evenement SurviFELrun over een parkoers van vijf en acht kilometer hield. Groter dan deze keer was het echter nooit. Mede doordat het nu ook is opgenomen in de wedstrijdkalender van de Survivalrun Bond Nederland, kwamen dit jaar vanuit het hele land veel meer deelnemers dan de 300 in het ‘topjaar’ 2019, dat vanwege corona de laatste editie was. Dit jaar wilden zelfs meer mensen meedoen dan het maximaal aantal van vijfhonderd.