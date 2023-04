SVO/VVLK maakt Leuths feest compleet met derbywinst op Millingen

indebuurt.nl Een wolf aan de muur en wereldse herinnerin­gen: binnenkij­ken bij Kim in Lent

Aan de noordzijde van de Waal en met de Spoorbrug op steenworp afstand, woont tattoo- en piercingliefhebber Kim van Rensch (50). Haar rijtjeshuis in Lent is een bonte mix van kleur, herinneringen en hier en daar een dier; saai is het allerminst. Ze geeft een inkijkje.