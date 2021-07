Sylvia's vader stierf onverwacht aan corona: 'Hij was fit en wilde elk jaar Vierdaagse lopen’

update Man (69) overlijdt in ziekenhuis na zware aanrijding in Nijmegen

14 juli NIJMEGEN - Een 69-jarige man uit Nijmegen is dinsdag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een zware aanrijding eerder die dag in Nijmegen. Het slachtoffer kwam dinsdagochtend op de fiets in aanrijding met een auto.