Tanken in Duitsland? Dat kán meer dan een tientje schelen, maar is niet voor iedereen de moeite waard



Voor goedkope brandstof moet je in Duitsland zijn. Nee, in Nederland. Nee, nu weer in Duitsland. De tanktips op familiefeestjes waren het afgelopen jaar steeds weer anders. Hoe zit het nu echt? Lees hier wanneer het wel én niet de moeite is om voor een volle tank de grens over te steken.