Tannane niet blij met wissel bij NEC: ‘Ik voelde me als een kind in de snoepwinkel die al het snoep wil grijpen’

Doorge­roest en scherp: Druten haalt tientallen ‘gevaarlij­ke’ bladkorven van straat en plaatst grotere terug

De helft van de bladkorven die in Druten staan, 45 stuks in totaal, zijn volgens de gemeente in zeer slechte staat. Ze kunnen zelfs gewonden veroorzaken en worden daarom vervangen door grotere bladkorven. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten.