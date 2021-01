Tbc-vaccin werkt niet tegen corona: inenting biedt kwetsbare ouderen geen bescherming

‘Vierdaag­se­fees­ten gaan dit jaar hoe dan ook door’

13 januari NIJMEGEN - De Vierdaagsefeesten in Nijmegen gaan dit jaar door. In welke vorm is de vraag. De organisatie heeft twee scenario’s klaarliggen: één waarbij de Vierdaagsefeesten in volle omvang kunnen plaatsvinden en een alternatief plan waarbij er meer mogelijk is dan nu. In het voorjaar wordt definitief de knoop doorgehakt: Wat is haalbaar? En is het veilig?