Tbs’er die wil vluchten, krijgt optater

Nijmeegs restaurant De Nieuwe Winkel in Top 100 Lek­ker-gids

28 oktober NIJMEGEN - De Nieuwe Winkel in Nijmegen is nieuw in de Top 100 van de culinaire ranglijst Lekker 2020. Het restaurant, dat onlangs is heropend in het voormalige weeshuis in de stad, wordt geroemd om de experimenten met bereidings- en conserveertechnieken en komt binnen op plaats 96.