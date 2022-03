Tbs voor drugsverslaafde Syriër (24) die slapende stiefvader schedelbreuk sloeg met vaas

De man werd ontslagen van rechtsvervolging en kreeg tbs met voorwaarden opgelegd. Onderdeel daarvan is plaatsing in een psychiatrische kliniek, waar de man wordt behandeld aan zijn drugsverslaving en diverse stoornissen, onder andere wegens seksueel misbruik in zijn jeugd en oorlogsgeweld in zijn geboorteland Syrië.

Uit het niets

Op 10 juni vorig jaar sloeg de man uit het niets zijn op de sofa slapende vader, met wie de man een prima band had, met een grote bloemenvaas op het hoofd. De vader liep daarbij diverse fracturen op in zijn hoofd. Niemand heeft de aanval zien gebeuren, de man kan het zich niet herinneren. Alleen de moeder hoorde in de aanpalende keuken brekend glas en zag de 24-jarige het huis uitvluchten, weg van het hevig bloedende slachtoffer.



De dader was enige tijd daarvoor gestopt met het innemen van medicijnen na eerder geweld. Hij was overgestapt op drugs, die navrant genoeg bleken gestoeld op dezelfde werkzame stof.



Omdat eerdere veroordelingen tot medische zorg buiten een instelling kennelijk niet tot resultaat hebben geleid, is de man nu in het kader van de tbs.