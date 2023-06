Tbs’ers Luciano en Sherwin konden simpel ontsnappen; keihard rapport over Nijmeegse kliniek

Hogere celstraf voor hulp bij ontsnappen tbs'ers uit Pompekli­niek niet haalbaar: justitie staakt hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) vond het niet genoeg: twee jaar cel voor hulp bij het ontsnappen van twee tbs’ers uit de Pompekliniek in Nijmegen in juni vorig jaar. Het ging in hoger beroep, maar zag hier woensdag op de zitting bij het gerechtshof weer van af.