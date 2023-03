Te koop: statige villa in Beek, kleurrijke bewoners gingen je voor

‘Redden wat er te redden valt’: nieuwe methode om kamsalaman­ders veilig over de Waalban­dijk te krijgen

We moeten zuinig zijn op de kamsalamander want hij komt nog maar weinig voor in het Land van Maas en Waal. Daarom bedacht natuurorganisatie IVN een nieuwe methode om tijdens de jaarlijkse paddentrek deze amfibieën veilig over de Waaldijk bij Boven-Leeuwen te krijgen.