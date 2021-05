Te koop voor bijna een ton: een kamertje van 14 vierkante meter in centrum Nijmegen

Internetop­lich­ter plukte gewoon Patricia’s naam en foto van Facebook: ‘We vertrouwen even niemand meer’

20 mei WAGENINGEN - Internetoplichters maken niet alleen vele duizenden euro’s buit. Het spoor van vernieling dat ze achterlaten is veel breder: van gestolen identiteiten tot slachtoffers die op hun thuisadres pakketje na pakketje thuisbezorgd krijgen en niet weten wat ze ermee moeten doen. Zo werd Patricia uit Nijmegen slachtoffer. ,,We vertrouwen even niemand meer.’’ En de pakkans? Die is praktisch nul.