Te weinig personeel, hoge energiekosten: voor dit restaurant in Nijmegen-Oost valt na kerst het doek

Bruls heeft tuincen­trum terecht op slot gedraaid, impact uitspraak voor ‘doorstart­zaak’ onduide­lijk

NIJMEGEN - Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft in juni 2021 terecht Tuincentrum Klimop in de Klimopstraat voor een jaar gesloten. Dat oordeelt de Raad van State. Of de ‘doorstartzaak’ aan de Roggeweg ook dicht moet, is niet duidelijk.

30 november