Tegenvaller voor watersportcentrum: maanden vertraging door oorlog in Oekraïne

Vijf clubs

De accommodatie bij de Spiegelwaal moet hét watersportcentrum van Nijmegen worden. Vijf clubs trekken erin: studentenroeivereniging Phocas, zeilclub De Loefbijter, windsurfvereniging Aeolus, kanoclub De Batavier en de Nijmeegse Reddingsbrigade.



De werkzaamheden zijn in volle gang. Het idee is al jaren dat de verenigingen samen voor een levendig watersportgebied gaan zorgen.



De recente vertraging is de zoveelste tegenvaller. Aanvankelijk zou het watersportcentrum er in 2017 komen. De realisatie was lastiger dan gedacht. Eind 2016 was de financiering nog niet rond en moest het bestemmingsplan worden aangepast. In 2018 haakte roeivereniging De Waal af als toekomstig gebruiker.