Trots! Dit Nijmeegse terras staat in de Terras Top 100

Pedoseksue­le man opzette­lijk aangereden en belaagd door z'n slachtof­fers: ‘Ik wilde hem pijn doen’

Een 63-jarige Nijmegenaar die zich vergreep aan meerdere kinderen in Nijmegen en Wijchen en daarvoor is veroordeeld, is verschillende keren gesignaleerd bij een kinderboerderij. De reclassering, die toezicht houdt op de pedoseksuele man, wil dat er ingegrepen wordt. Ook is de man afgelopen jaar bewust aangereden door een van zijn slachtoffers.