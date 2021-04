‘Tesla’, zo heet de gevaarlijke drugs die bij dit studentenhuis in Nijmegen tot bizarre taferelen leidde

column Duizend keer geschaterd, honderd keer gehuild. Dat zoiets moois gemaakt is

7 april Een kille paaswind joeg in het lange weekeinde iedereen naar binnen. Bijna iedereen. Een deel van Nijmegen en omstreken stond in Kranenburg in de file. Met de in het Nederlandse hoofd ingebouwde rekenmachine zaten ze te tellen, de landgenoten. ‘Er past 35 liter in (35 x 24 cent: 8,40 euro ‘winst’). Jammer dat de tank niet helemaal leeg is’, hoorde je ze denken.