Thaise massage: associatie met frivoler handwerk is snel gelegd

VIDEO Weer een autobrand in Nijmegen, nu aan de Kanaal­straat

10:57 NIJMEGEN - De lange reeks autobranden in Nijmegen is vannacht weer wat langer geworden: op de Kanaalstraat is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in vlammen opgegaan. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.