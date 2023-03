Theatermakers en Sinan Can geven hun publiek iets om op te kauwen: ‘Aan de keukentafel wordt nog te weinig gepraat over het klimaat’

Het is nu zo’n tien jaar geleden dat Robbert Koekoek (Nijmegen) op een singer-songwriterfestival zijn huidige theaterpartner Cor Burger (Son) tegenkwam. De twee besloten samen te werken in de muzikale theatergroep Piepschuim.

Waar frontman Burger zang, gitaren en toetsen voor zijn rekening neemt, is muzikale duizendpoot Koekoek meer van het fysieke spel, de sax, klarinet, bas en percussie. Op het podium resulteert dat in ‘kleine verhaaltjes met energie en muzikaliteit’, aldus Koekoek. „Als je een hokje zoekt; het is van alles door elkaar. Meer kan ik er niet van maken.”

Quote We willen mensen niet verlammen, maar hoop bieden Robbert Koekoek

De afgelopen jaren speelde het duo vooral in kleine theaters en op schoolpodia. Het echte geëngageerde van hun voorstellingen is gegroeid met de jaren, volgens Koekoek. „Het is zonde om een podium te hebben en dan vrijblijvend te zijn. De actualiteit roept ook steeds meer een mening en stellingname op. We hebben bijvoorbeeld een programma gemaakt over de macht van het gelogen woord, feiten en meningen: Grote woorden. Daarvoor hielden we de participatiesamenleving een spiegel voor in het stuk Zo doen we dat hier, onder andere over Wilders en de rol van groepsdynamiek.” Het duo geeft haar publiek graag iets mee om op te kauwen.

‘We kunnen zelf iets doen’

In Buiten de lijntjes is het klimaat aan de beurt. Koekoek: „Wij denken dat er aan de keukentafel nog te weinig concreet wordt gepraat over dit onderwerp. We moeten ons niet langer uit het veld laten slaan door de grootte van het probleem. We kunnen heus zelf iets doen.” Het duo deed veel research, sprak met journalisten, activisten en klimaatwetenschappers als Heleen de Coninck (hoofdauteur van IPCC-rapport) en Margot Ribberink.

„Het was in de coronaperiode en we hadden alle tijd. Cor heeft een hele bibliotheek aangelegd. Alle feiten kloppen, ook al schrik je je soms rot. We willen niet dat mensen daarop kunnen gaan schieten en dan de hele boodschap terzijde kunnen schuiven. Toch willen we mensen niet verlammen. We willen hoop en handelingsperspectief bieden, mooi gezegd.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Volledig scherm Sinan Can. © Sara Donkers

Voor deze voorstelling staat Piepschuim in een grotere bezetting op het podium. „De subsidie voor vrije makers in de coronatijd kwam op het goede moment; het gaf ons de kans eens iets groters doen. We hebben medewerking gevraagd van Egon Kracht en het strijkkwartet onder leiding van Anke Foede. De documentairemaker Sinan Can, een imposante podiumpersoonlijkheid met een mooie stem, wilde de voorstelling wel aan elkaar praten. In de media hoor je hem niet zo veel over het klimaat, maar privé is hij daar echt uitgesproken over.”

Egon Kracht (Almere) is van huis uit contrabassist, maar heeft altijd veel gecomponeerd en gearrangeerd. „Ik heb jarenlang Maarten van Roosendaal begeleid. Verder heb ik een aantal gezelschappen onder mijn hoede; dat gaat muzikaal gezien van een rockopera met de muziek van Frank Zappa, tot een bewerking van de Mattheus Passion van Bach, in steeds andere bezettingen. Het accent gaat steeds meer van spelen naar schrijven.”

Earthship

Kracht werkte al eerder met Piepschuim, vertelt hij. „Ze vroegen mij ooit een voorstelling te begeleiden.” Inhoudelijk gezien kan hij prima overweg met het onderwerp van Buiten de lijntjes: „Ik woon zelf in de duurzame wijk Oosterwold in Almere in een zelfgebouwde autonome woning, een zogeheten ‘earthship’, dus de link naar het klimaat is kort. Ook in mijn bubbel hoor je nog te veel mensen zeggen dat het hun tijd wel zal duren. Ik werk graag mee aan een voorstelling die daar tegenin gaat.”

Aanvankelijk was het idee dat Kracht de liedjes van Piepschuim alleen zou omwerken voor meer instrumenten. Kracht: „Ik heb mezelf de vrijheid gegeven om dingen toe te voegen of echt te veranderen. Zo heb ik de gitaar van Cor eruit geschreven. In deze voorstelling is hij alleen nog frontman en zanger. Robbert speelt met zijn instrumenten mee in het ensemble.”

Quote Ik heb de gitaar van Cor eruit geschreven Egon Kracht

De muziek is behoorlijk veranderd, merkt Koekoek op: „Ik moest soms echt de titels van de liedjes lezen om ons eigen werk te herkennen. Egon heeft waanzinnig mooie arrangementen geschreven en ze worden uitgevoerd door professionele muzikanten die van bladmuziek kunnen spelen, dus op de eerste repetities klonk het meteen prachtig”, zegt hij. „Deze samenwerking opent op alle fronten nieuwe deuren.”

Na de voorstelling in Nijmegen gaat Piepschuim met de hele club het land in; alleen Sinan Can kan niet altijd mee wegens zijn drukke werkzaamheden. Koekoek: „Deze tour smaakt absoluut naar meer, dus wie weet. Komende zomer staat we ook op de Parade, maar dan met een soort ‘Bende van vier’; een programma met liedjes van cabaretiers die ook programma’s rondom het klimaat hebben gemaakt. Egon zal daar ook bij zijn. We hebben er zin in.”

Buiten de lijntjes in grote bezetting op donderdag 16 maart in Lux Nijmegen en zaterdag 1 april in het Posttheater in Arnhem. Voor de hele speellijst, zie piepschuim.com.