Thiemeloods: concerten in de luwte tijdens Vierdaagse

Voormalig Chinees Restaurant Lee Ho Fook in Groesbeek gekraakt

GROESBEEK – Het voormalige pand van Chinees Restaurant Lee Ho Fook in hartje Groesbeek is sinds enkele weken gekraakt. De krakers mogen blijven zitten, heeft de rechter-commissaris vorige week bepaald in een kort geding dat eigenaar Hans Peerenboom had aangespannen.