Thierry Baudet op tournee in ‘hol van de leeuw’ Nijmegen: ‘Wát een ongelooflijke hoeveelheid mensen’

update Brand bij voordeur flatwoning Horstacker mogelijk aangesto­ken: bewoner tijdig in veiligheid

24 februari NIJMEGEN - De voordeur van een flatwoning aan de 15de straat Horstacker in Nijmegen is woensdagmiddag verwoest door brand. De politie onderzoekt of sprake is van brandstichting. Een bewoner die zich binnen bevond, kon tijdig naar buiten.