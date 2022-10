Thomas Verbogt geeft zich bloot, een beetje dan: ‘Ik vind het ingewikkeld over mezelf te praten’

Met video | Update Gewonde vrouw in Nijmegen raakte door medische oorzaak buiten bewustzijn, geen verdenking meer van misdrijf

NIJMEGEN - De 57-jarige vrouw die vrijdagmiddag in een woning in de Nijmeegse wijk Tolhuis onder mysterieuze omstandigheden gewond raakte, is niet het slachtoffer geweest van een misdrijf. Onderzoek van de politie wijst uit dat ze buiten bewustzijn moet zijn geraakt door een medische oorzaak.

