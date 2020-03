Thuiswerken klinkt misschien fijn, maar is nog helemaal niet zo makkelijk: vijf tips

Nederland werkt sinds vorige week massaal thuis. Nou ja: of je kunt thuiswerken, hangt van heel veel dingen af. Veel werk kan simpelweg niet op afstand worden gedaan. Maar het is van meer afhankelijk.



,,Van jezelf, of het van de baas mag, of het in de cultuur van het bedrijf zit’’, somt Hylco Nijp op. Hij promoveerde op flexibel werken en is nu als onderzoeker en docent verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En ontdekte dat thuiswerken enkele uitdagingen met zich mee brengt.



Maximaal zinvol

,,Als je thuis werkt, moet je zelf nadenken over wat maximaal zinvol is. Je moet je eigen tijd en energie zo indelen dat het voor jezelf goed is, zelf keuzes maken hoe je het doet, niet zonder meer uitgaan van werktijden van negen tot vijf bijvoorbeeld.’’