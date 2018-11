Tien hartdokters van Radboudumc voor tuchtcollege: ‘Ik verwacht dat sprake is van een grote medische blunder’

Waaltocht Filevaren op de Waal met Rob Jaspers

28 november NIJMEGEN - De Waal vraagt steeds opnieuw om uitleg. Deze dagen koerst de rivier af op een nieuw laagterecord. In de bocht bij Nijmegen manoeuvreren de schepen daarom heel voorzichtig in files over de rivier. Op de Waaltochten van De Gelderlander, met journalist Rob Jaspers als gids, is dat op een bijzondere wijze te beleven. Ook begin december geeft hij uitleg bij vaarten met de pannenkoekenboot.