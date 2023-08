Tien maanden na overlijden van baby Dishaïro zit de verdachte - zijn vader- nog steeds vast

indebuurt.nl Boetes, controles en inbraken: 7 x foto's van de Nijmeegse politie in de jaren negentig

Je ziet ze vast weleens lopen in onze stad: de mannen en vrouwen van de Nijmeegse politie. Ze handhaven de veiligheid op straat en verlenen hulp aan Nijmegenaren in nood. Dat doen ze al heel lang. Zeven foto’s van de Nijmeegse politie terug in de tijd.