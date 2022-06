Tienduizenden euro’s van flatbewoners verdwenen: ‘Dat er geld achterover is gedrukt, is een feit’

Zoektocht naar tassen in Nijmegen blijkt gevolg van Amsterdam­se zaak; vier verdachten eindigden na achtervol­ging in Waalstad

NIJMEGEN - Met twee Burgernetmeldingen vroeg de politie woensdagmorgen uit te kijken naar vier zwarte tassen, ergens in Nijmegen. De nacht ervoor cirkelde er lange tijd een politiehelikopter boven de stad en was er veel blauw op straat. Het riep veel vragen op die aanvankelijk niet werden beantwoord. Dit is wat we nu weten.

10 juni