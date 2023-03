Tiener die Robel vermoedelijk neerstak komt volgende maand voor de rechter

Het overleeft op fruit en in de gordijnen: moeten we vrezen voor de dodelijke schimmel ‘candida auris’?

Ziekenhuizen vrezen voor de dodelijke schimmel candida auris en rekenen erop dat er ook in Nederland een uitbraak komt. Hoe loopt iemand die schimmel op? En hoe bang moeten we zijn? Dé experts, wereldwijd, zitten in Nijmegen. ,,De schimmel overleeft in de gordijnen.”