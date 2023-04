Tientallen buitenlandse jongeren in Nijmegen staan op wachtlijst voor onderwijs; taalklassen zitten vol

DVSG in De Horst viert dagenlang dat ze 75 jaar bestaat

De Groesbeekse voetbalvereniging DVSG in Groesbeek-De Horst viert deze week haar 75-jarig bestaan. Deze woensdagavond begint het al met een Groesbeekse Koningsnacht in een tent op het parkeerterrein van de club. Tussen 19.30 en 01.00 uur is er livemuziek en een deejay.