Tijdelijk Valkhof Museum gaat ook weer twee maanden dicht, gebouw moet leeg voor grote expositie

Tijdelijk Valkhof Museum in Nijmegen vaker open

Het tijdelijke Valkhof Museum aan het Keizer Karelplein in Nijmegen is voortaan vier dagen per week open: van dinsdag tot en met vrijdag. Het publiek kan er terecht voor wisselende tentoonstellingen en een selectie museumschatten. Een ervan is het Romeinse masker, de mascotte van Nijmegen.