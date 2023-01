Tijdreis naar vestingstad Nijmegen van 1750 met herontdekte kaart van Klaas Willem Kiers

Zoektocht naar passende plek voor gewelddadi­ge man: Jonge Groesbeke­naar heeft ‘het licht gezien’

GROESBEEK - Ja, hij heeft bij Pluryn in Groesbeek mensen bedreigd en zelfs mishandeld: de 22-jarige geeft het dinsdagmiddag bij de rechtbank in Arnhem grif toe. Maar voor hem was het een soort wanhoopskreet: hij was in het tehuis niet op zijn plaats en wilde via de agressie overplaatsing afdwingen.

11 januari