Tim (29) gaat álle ruim 1400 straten van Nijmegen bewandelen: ‘Wil verhalen van de stad ontdekken’

Column Onder uit de zak De Maas en Waalweg moet mórgen al snelweg worden

Kijk, zo’n verkeersdeskundige in Nimweeche heeft makkelijk lullen: je moet van de Maas en Waalweg geen snelweg maken. Die woont ingepakt tussen de snelwegen en met drie (vier als we de spoorbrug meetellen) Waalbruggen rondom, die hem in no-time naar de overkant brengen.