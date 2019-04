Tjed (13) gedupeerd: zeilbootje in aanhanger gestolen

De aanhangwagen stond, voorzien van een disselslot, achter het hek van het terrein van de Judo Academy aan de Dobbelmannweg in Nijmegen. ,,Het hek is ingetrapt, de aanhanger is weg", vertelt Renate Wildeboer, zijn moeder.



,,Daar snappen we niets van. Het is echt een hele oude aanhangbak, met grote letters ‘Van Dijk & Zn - Boxmeer - piano-transport’ aan beide zijden. Bij wedstrijden werden we altijd verbaasd aangekeken als we daarmee kwamen aanrijden.”



Het is de vraag of de dieven wisten wat er in de aanhangwagen zat. ,,Of de boot bewust gestolen is, weten we niet. Maar je kunt er ook niet veel mee: elke boot heeft een uniek nummer dat ook op de meetbrief staat. Dat is net als een kentekenbewijs. Zonder die brief kun je niets. Onze angst is dat-ie daarom zomaar ergens gedumpt wordt.” Tjed vaart met het nummer NED3194 in zijn zeil.