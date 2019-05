Tjilpend koolmeesje zet examen op zijn kop

Ouders hoogbegaaf­de kinderen zijn hoge bijdrage school beu

8:36 NIJMEGEN - 500 euro per jaar voor kind in Leonardogroep op De Hazesprong, ouders van leerlingen in de groepen voor hoogbegaafden op basisschool De Hazesprong in Nijmegen zijn boos dat ze de ouderbijdrage moeten betalen voor dat onderwijs.