Tóch geld voor arme Nijmeegse studenten die geen energietoeslag krijgen: ‘We laten niemand vallen’

het roer om Ongeval zorgde voor een ommekeer in het leven van Marijn: ‘Je gaat bewuster om met de kansen die je krijgt’

Marijn aan de Stegge (30) studeerde ruimtelijke ordening en planologie in Nijmegen. In zijn vrije tijd was hij onder andere dj, een hobby die hij later graag naast zijn werk wilde blijven uitoefenen. Het liep anders.

23 november