Toch groen licht voor woonwijk Groen Groesbeek

Mol met voorkeurs­stem­men naar de provincie? ‘Ik wil wethouder blijven in West Maas en Waal’

De mensen in het Land van Maas en Waal hadden zin om te gaan stemmen woensdag. Bij een aantal stembureaus stonden de hele dag rijen met kiezers. Ook bij het gemeentehuis van West Maas en Waal in Beneden-Leeuwen, waar wethouder Ans Mol haar keuze niet onder stoelen of banken stak. Haar stem gaat naar BBB.