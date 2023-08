Toch nog weken wachten op de eerste vluchtelingen in Malden

COA: ‘Maldense noodopvang wordt straks met stoom en kokend water gebouwd’

Het is nog steeds onzeker of, en wanneer, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) start met de bouw van een grote tijdelijke noodopvanglocatie tussen Malden en Nijmegen. Anderhalve week geleden verleende de provincie Gelderland een ontheffing van strenge natuurregels in het gebied, maar vooralsnog wordt er niet gebouwd.