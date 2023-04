Tochtstrips en euro’s voor mensen met een smalle beurs in Beuningen

volg het beeld hier Reuzen­beeld van Gerard Philips vaart vanochtend over de Waal: kunstenaar zwaait hem uit

Het reusachtige beeld van Gerard Philips is over de Waal onderweg naar Brabant. Het kunstwerk van de Nijmeegse kunstenaar Andreas Hetfeld staat op een ponton dat vanochtend vanuit Millingen is vertrokken en later deze ochtend langs de Waalkade in Nijmegen zal varen. Ook komt het langs andere plaatsen die aan de Waal liggen, zoals Druten en Tiel.