Toekomst (kleinere) gemeenten onzeker door gebrek aan medewerkers en eigen geld

Verleden Leven Hans Schekman (1952-2022): Klein van stuk, maar groot in daden

Hans Schekman was klein van stuk, maar had een groot hart. De geboren en getogen Nijmegenaar was in de eerste plaats een levensgenieter. Hij hield van koken en gezellige etentjes met vrienden. Met de caravan trok hij er, samen met zijn vrouw, regelmatig op uit. Noord-Holland, Zuid-Limburg, Frankrijk en Spanje waren de favoriete oorden van het stel.

17 januari