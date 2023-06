Toekomst vaste huurders in nieuwe Massinkhal onzeker, sporters kunnen wel terugkeren

Vaste huurders van de Nijmeegse Jan Massinkhal, die een eigen ruimte huren, verkeren in onzekerheid over een terugkeer naar de nieuwe sporthal die er in 2027 moet staan. Door aanbestedingsregels kan het stadsbestuur hen daar geen vaste plek garanderen.