‘Toen ons verteld was dat ons kindje gezond was, kreeg mijn moeder te horen dat de tumor enorm gegroeid was’

,,Na onderzoeken werd duidelijk dat mijn moeder een hersentumor had. De start van ons gezin in het nieuwe huis kon niet slechter zijn”, zegt de 39-jarige Manon Veltman uit Nijmegen over haar moeder Carla. Die overleed op 25 november 2019.

,,Mijn moeder was een creatieve en ondernemende vrouw. Ook was ze vrolijk en positief. Ze had borstkanker gehad. Daar was ze van genezen. Met die hersentumor zag het er vanaf het begin heel slecht uit. Maar dat het zo erg was, merkte je nooit aan haar. Ze zei vaak ‘het zijn maar cijfers’. Ze zag steeds van alles het goede. Ze zei altijd tegen mij ‘ach, meisje, het komt allemaal wel goed’. Maar het kwam niet goed.”