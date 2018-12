Toezicht op alcohol in sportkantines schiet ernstig tekort

Wietkweker uit Nijmegen: huis kwijt, hogere schuld en ook nog een werk­straf

27 december NIJMEGEN - Wiet kweken in huis in de hoop daarmee uit de schulden te komen. Een 43-jarige Nijmegenaar raakte op die manier alleen maar verder van huis. Letterlijk, want hij is nu dakloos. De politierechter in Nijmegen legde hem een werkstraf op, en verplicht contact met de reclassering.