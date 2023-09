Ton werd bekende Nederlander door realityserie over voetbaltrainers: ‘Eigen gedrag was confronterend’

update Politie sluit straat urenlang af na vondst 1200 cobra's in slaapkamer Groesbeek­se woning

In een slaapkamer van een woning aan de Herwendaalseweg in Groesbeek is een grote partij vuurwerk aangetroffen, waaronder 1200 cobra’s. Uit voorzorg is de hele straat urenlang afgezet, bewoners van tientallen omliggende woningen moesten hun huizen verlaten. Rond 16.30 uur is de weg vrijgegeven voor het verkeer.