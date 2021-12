Topdrukte voor de kaaswinkel en de bakker in de winkelstraten: nog gauw kerstboodschappen doen

Kritiek op plan voor protest Barbersta­ti­on, kappers twijfelen: ‘Is zaak open doen wel de juiste manier?’

ARNHEM / NIJMEGEN - Zoveel mogelijk kapsalons bij wijze van protest een dag open gooien, is dat wel zo'n goed idee? Brancheorganisatie ANKO is kritisch op dit plan van kapperszaak The Barberstation. Ook veel kappers twijfelen. ,,Ik vraag me af of dit de juiste manier is om een statement te maken.”

23 december