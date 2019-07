Trailer met paarden belandt op de zijkant op de A73 bij Nijmegen

44 vakantietips Voor elke vakantie­dag een ander uitje in de regio

6 juli Voor de schoolkinderen in Zuid-Nederland (waaronder Arnhem, Nijmegen en alles daaronder) is het al zover. Eindelijk vakantie. Voor veel mensen reden om de tent in te pakken of het vliegtuig richting het zuiden te nemen. Voor de mensen die die luxe niet hebben wachten zes lange weken. Maar niet getreurd. Ook in de eigen regio is er van alles te doen. De Gelderlander geeft 44 tips. Voor elke vakantiedag 1.