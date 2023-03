Trailrunners starten en finishen tussen de monumenten van Orientalis

De tweede editie van de Zevenheuventrail begint en eindigt in september in Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting. Het evenement blaast het NK trailrunnen nieuw leven in.

Op initiatief van de organisatie worden het NK korte trail (28 kilometer) en lange trail (56 kilometer) naar de bossen en heuvels tussen Nijmegen, Groesbeek en Malden gehaald. Het is voor het eerst sinds 2017 dat de Atletiekunie het kampioenschap weer houdt. De verwachting is dat de beste trailrunners van het land komen.

Vorig jaar renden de deelnemers al een stukje door het monumentale Museumpark in Heilig Landstichting. Dat beviel Orientalis zo goed dat het nu gastheer wil zijn. Het tientallen hectares grote terrein is op 23 en 24 september (de dag dat het wandelevenement Zevenheuvelenhike wordt gehouden) gratis toegankelijk voor sporters én publiek.

Vorig jaar was park Brakkenstein in Nijmegen nog de start- en finishlocatie. Een mooie plek, zegt woordvoerder Lotte Jacobs van de Zevenheuvelentrail. Lastig was alleen dat lopers in de stad al snel het spoor én de Nijmeegsebaan moesten oversteken.

,,Daarvoor moesten we speciale bruggen bouwen”, aldus Jacobs. ,,En de trailrunners moesten over grote stukken verhard parkoers. In Orientalis begin je midden in het groen. Nu hoeft alleen de relatief kleine groep langeafstandlopers de drukke weg over. En ook een eind verderop in de race. Dat is met verkeersregelaars op te lossen.”

Vorig jaar kende de Zevenheuvelentrail met zo’n drieduizend deelnemers een bijzonder natte en modderige eerste editie. Aan de wandeltocht een dag later deden 1700 mensen mee. De inschrijving voor dit jaar is deze week geopend. Hardlopers kunnen kiezen voor een parkoers van 7, 14, 21, 28, 42 of 56 kilometer. Voor wandelaars zijn routes van 7, 14, 21 en 28 kilometer uitgezet.

Een tijdelijke voetgangersbrug leidde deelnemers aan de Zevenheuvelentrrail en de Zevenheuvelenhike over het spoor.

Trailrunners passeren de beruchte trap in de Leemkuil.

