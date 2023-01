Trappenloop in Erasmusgebouw ook open voor niet-studenten: ‘Deze wedstrijd hoort bij Nijmegen’

NIJMEGEN - In twee minuten naar de twintigste verdieping van het Erasmusgebouw rennen. Dat is sinds jaren het recept van de winnaar van de Trappenloop in Nijmegen. Dankzij het ‘parcours’, het open trappenhuis van het Erasmusgebouw, is Nijmegen de ideale locatie voor het Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK).

Na drie jaar afwezigheid wordt de wedstrijd op 3 februari weer gehouden. Ook niet-studenten mogen meedoen.

,,Het is altijd even afwachten of we het NSK mogen organiseren”, zegt Sophie de Groot van studentenatletiekvereniging ’t Haasje. ,,Verenigingen mogen het NSK Trappenloop aanvragen. De leden van de verschillende studentenatletiekverenigingen beslissen dan wie het mag organiseren.”

,,In andere steden is het meer een gebouwenloop, dus wij vinden dat we met onze twintig verdiepingen in het Erasmusgebouw de beste plek hebben. Deze wedstrijd hoort bij Nijmegen.”

De trappenloop is onveranderd ten opzichte van andere jaren. Alleen de duoloop is komen te vervallen. Er kan ingeschreven worden voor de individuele loop (tien of twintig etages), de beerchase (eerst een biertje ‘adten’ ofwel in één teug leegdrinken, dan rennen) en de estafette.

Parcourskennis

Ook niet-studenten mogen zich inschrijven voor de loop op 3 februari. Zo eindigde de Nijmeegse docent cognitiefilosofie Frank van Caspel eerdere jaren altijd hoog op de ranglijst. ,,Ik weet niet in welke vorm ik de coronajaren uitgekomen ben, dus ik twijfel nog over deelname”, mailt hij.

Van Caspel durft wel met bravoure te zeggen dat hij voor een goede uitslag gaat als hij meedoet. Maar hij heeft dan ook parcourskennis als ‘Erasmusbewoner’. ,,De atletiekstudenten van heinde en verre hebben toch een nadeel tegen een veteraan die het parcours goed kent en dagelijks na de lunch vijftien verdiepingen omhoog loopt.”

Het NSK Trappenloop start op 3 februari om 18.00 uur in het Erasmusgebouw. Informatie staat op trappenloop.haasjeatletiek.nl.

Dit artikel verscheen eerder in VOX.

