Tropisch warm of toch niet? Dit is de weersverwachting voor de Nijmeegse zomer

met video Moeder en vader gearres­teerd, omstanders krijgen klappen: 'Ineens werd ik van achter gegrepen’

Commotie aan de Zellersacker in de Nijmeegse wijk Lindenholt zaterdagavond. Bij een oploopje in de buurt zijn de moeder (42) én vader (40) van een 12-jarige jongen aangehouden en een nachtje in de cel gehouden. Omstanders die bij de aanhouding geen afstand hielden, kregen een tik met de wapenstok.