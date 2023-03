Twaalf huizen in Groesbeek worden gesloopt voor appartementen

Deze appartementen zijn onder meer geschikt voor ouderen en kleine huishoudens met een zorgbehoefte (levensloopbestendig). De woningen zijn duurzaam en gasloos. Met de bouw van het complex wil Oosterpoort ook de (door)stroming in de woningmarkt bevorderen.

Is een sloopbesluit eenmaal definitief, dan treedt een zogeheten ‘sociaal plan’ in werking. De huidige bewoners hebben dan recht op een vergoeding, op voorrang bij Entree en ze krijgen een terugkeergarantie. Als alles volgens planning loopt, is er eind 2023 een voorlopig ontwerp. Vanaf 2025 wordt de uitvoering van de sloop en nieuwbouw verwacht.