Twee auto's kunnen haar nog ontwijken, maar derde niet: nu ziet leven van Marieke (23) er heel anders uit

MET VIDEO Geit in Lents dierenpark werpt vierling: hoe bijzonder is dat?

Het voorjaar hangt in de lucht in het Lentse dierenparkje De Kleine Kern. Daar is moedergeit Bella maandag van een vierling bevallen. Zeer zeldzaam voor een geit, zeggen vrijwilligers. ,,We hebben de jongste natuurlijk Benjamin genoemd.”