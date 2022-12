Twee auto’s branden uit op parkeerplaats bij voetbalclub in Nijmegen

Frank de Gram gaat Partij voor de Dieren in Nijmegen leiden, vier maanden na breuk met Michelle van Doorn

NIJMEGEN - Frank de Gram is de nieuwe fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Nijmegen. Hij gaat de oppositiepartij leiden, waar voormalig fractieleider Michelle van Doorn in juli van dit jaar mee brak.

24 november