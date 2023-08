‘Twee buitenbeentjes die iets te stellen hadden met de wereld’

indebuurt.nl Stuk Nijmeegse geschiede­nis in eigen huis: Stevens­kerk verkoopt kerkbanken

Voor 150 euro heb je een stuk Nijmeegse geschiedenis in huis. De Stevenkerk verkoopt 33 van haar kerkbanken via Marktplaats, ‘om plaats te maken om de kerk in al haar glorie te kunnen laten zien’.