Twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in Malden, EOD brengt ze in Groesbeek tot ontploffing

Zeehonden vertrekken uit Tiergarten Kleef: medewer­kers in tranen

Met tranen in de ogen hebben de medewerkers van de Tiergarten in Kleef dinsdag afscheid genomen van de zeehonden Robert, Lisa en Robbie. De drie zijn overgebracht naar de Ark van Noah, de dierentuin van Grömitz, waar een nieuw bassin voor de rappe zwemmers is gebouwd.

10:10